Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 2 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 2 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Nonostante il calciomercato appena concluso, le prime pagine dei quotidiani sportivi in Italia se le prende tutte la bomba targata Ferrari-Hamilton. ‘Colpo Rosso‘, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Il team dei sogni, lo chiama la rosea, e il ‘derby’ con Leclerc. In taglio basso spazio al calcio: ‘Zielinski dopo Taremi. L’Inter avvisa il Napoli: a luglio sarà suo’. Poi anchra in vista di Inter-Juve: ‘Chi fermerà Thuram? Rabiot ago della bilancia. Qui si decide lo scudetto’. Poi le anticipazioni sui voti al mercato: ‘Juve, sbarcato Alcaraz. Il Toro chiude col tris’. Infine ‘Corsa al quarto posto, un Belotti in più a FIrenze. Scatto Roma con Baldanzi’.

Anche su ‘Il Corriere dello Sport’ si apre con ‘Lewis in Rosso‘ come titolo principale. In taglio alto ‘A lezione da Max’, con Allegri che tiene a rapporto i bianconeri prima di Inter-Juve. Poi le pagelle di spalla con ‘Roma da 7.5’, ‘Juve un 6.5’ e ‘6 al Napoli’. E ancora ‘Lazio, sfuma anche Kent’, ‘Sabatini show: quattro colpi!’ e ‘Ranieri, arriva anche Gaetano’. In taglio basso si chiude con ‘Italiano chiede i gol a Belotti’.

‘Tuttosport’ non è da meno, con l’apertura dedicata a Lewis Hamilton in Ferrari: ‘Il Baronetto ROSSO’. Poi largo spazio in prima pagina a Inter-Juve con l’intervista esclusiva a Barzagli: ‘”A San Siro spallate da scudetto”. In taglio esterno ‘Campioni d’Italia’ con Sinner e il suo team vittoriosi a Melbourne ricevuti da Mattarella e ‘Kabic l’ultima scommessa Toro’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 2 febbraio 2024.

In Spagna, su ‘AS’, spazio alla vittoria del Real Madrid per 2.-0 in casa del Getafe: ‘De Joselu al liderato’, in riferimento alla doppietta del centravanti che vale il sorpasso al Girona e il ritorno in vetta. Su ‘Sport’, invece, le confessioni di Robert Lewandowski: ‘Ho perso la scintilla’. Il polacco racconta di un momento buio in cui si sentiva debole fisicamente e mentalmente e ha avuto bisogno di molto tempo per uscirne.