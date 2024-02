Milan, out per intervento chirurgico: Pioli deve farne a meno

Assenza per il Milan per la trasferta a Frosinone, il giocatore finisce sotto i ferri per intervento chirurgico

Il Milan pronto a tornare in campo, domani, per una trasferta non banale, in casa del Frosinone. I rossoneri vanno a caccia dei tre punti per ripartire dopo il pari contro il Bologna, che probabilmente ha spento le ultime speranze di competere per il primato con Inter e Juventus.

C’è comunque da riprendere a vincere, per mantenersi saldamente al terzo posto e conservare un buon vantaggio sulla concorrenza in zona Champions. Stefano Pioli auspica continuità di risultati, anche in vista della ripresa delle coppe europee, con un percorso in Europa League che si spera di allungare fino alle fasi finali della competizione. Appuntamento alle 18 allo ‘Stirpe’ per un match da non fallire ma che presenta diverse insidie. Con il tecnico rossonero che dovrà rinunciare a un elemento della sua rosa.

Frosinone-Milan, out Mirante: il motivo

Non sarà infatti della sfida Antonio Mirante. L’estremo difensore rossonero dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico.

Si tratta, a quanto si apprende, di un intervento non particolarmente complicato e di natura dermatologica, che comunque gli impedirà di essere parte del gruppo nella trasferta in Ciociaria. Torna invece Bennacer, alla prima convocazione dopo il rientro dalla Coppa d’Africa, per l’eliminazione prematura dell’Algeria. Nel frattempo, continuano a lavorare a parte gli altri infortunati. Il più vicino al rientro sembra Thiaw, ci vorrà ancora un po’ invece per Tomori.