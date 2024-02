Milan, la scelta è fatta: ecco la lista Uefa

Il Milan e Stefano Pioli riabbracciano Ismaël Bennacer, out nella prima parte della stagione per infortunio. Sarà un’arma in più in Europa

Il calciomercato del Milan si è chiuso senza il tanto atteso colpo in difesa. Stefano Pioli così dovrà accontentarsi dell’arrivo di Filippo Terracciano e del rientro alla base di Matteo Gabbia.

Entrambi saranno inseriti nella lista da consegnare alla UEFA, per l’Europa League, che inizierà il prossimo 15 febbraio, con il match di andata dei sedicesimi di finale, contro il Rennes. Sul giocatore cresciuto nelle giovanili rossonere, non c’erano chiaramente dubbi. Il suo ritorno al Milan è stato più che positivo, riuscendo a far bene in ogni partita in cui è stato impiegato.

L’ex Verona, invece, ha di fatto, avuto la meglio sul giovane Jan-Carlo Simic. Terracciano prenderà, dunque, il posto di Caldara, con Pierre Kalulu che continuerà a far parte del gruppo (sarebbe stato lui il sacrificato in caso la scelta fosse ricaduta su Simic).

Milan, la lista UEFA: riecco Bennacer e Gabbia

Non c’erano dubbi, invece, su Ismaël Bennacer, che andrà a sostituire Rade Krunic, volato in Turchia, durante il calciomercato invernale.

L’algerino, che domani, contro il Frosinone, sarà a disposizione, rappresenta dunque, a tutti gli effetti un nuovo innesto per Stefano Pioli. I diciassette non formati in Italia saranno così Maignan, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tomori; Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Jovic, Leao, Okafor e Pulisic.

I giocatori formati in Italia, invece, saranno Sportiello, Mirante, Florenzi e Terracciano. Nella lista di quelli formati al Milan, invice, troviamo Calabria, Gabbia e Pobega.