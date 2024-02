Juve, ecco il tuo nuovo centrocampista: il primo giorno di Alcaraz in bianconero

L’arrivo di Alcaraz alla Continassa e le prime ore da giocatore della Juventus per il centrocampista argentino

Sono i giorni di Carlos Alcaraz a Torino, sponda bianconera. Il mercato è finito col botto per la Juventus, che ha sistemato il proprio centrcampo con l’inserimento del classe 2002. L’ufficialità nella giornata di mercoledì, poi l’arrivo per a Caselle. Questa mattina test fisici al J-Medical e contatto con la truppa di Allegri

La trattativa, sotto traccia, per portare l’argentino a Torino ha preso forma nella serata di martedì. Poi, per accorciare i tempi, le visite mediche a Londra quindi l’ufficialità in serata. Pratiche burocratiche (come il visto, ad esempio) da sbrigare e via in partenza verso l’Italia. Ieri sera, verso le 20:15, l’ex centrocampista del Southampton toccava il suolo della sua prossima casa.

Calciomercato Juventus, il primo giorno di Alcaraz in bianconero: selfie, autografi e incontro coi compagni

Un’inversione di paradigma: il giocatore è arrivato a Torino a cose fatte, tra visite e firma. Questa mattina infatti il nuovo numero 26 è passato al J Medical solamente per alcuni test fisici.

Ieri sera, mentre i tifosi bianconeri erano seduti a tavola, il nuovo centrocampista di Allegri è arrivato a Torino. Solito iter: foto di rito, saluto a stampa e ai pochi tifosi presenti allo scalo dei voli privati di Caselle.

Questa mattina sveglia presto, per un passaggio necessario al J Medical, il centro convenzionato che cresce all’interno della struttura dell’Allianz Stadium. Circa alle 8:30 il giocatore è sceso dalla Jeep d’ordinanza. Un po’ stranito ma sorridente, saluta ancora i giornalisti e si avvicina ai tifosi, presenti in numero maggiore rispetto a ieri. Prime foto e autografi, anche sulla sua bandiera albiceleste.

Il passaggio di questa mattina era necessario per permettere allo staff tecnico e medico di raccogliere i dati e i valori che servono per pianificare il lavoro dal punto di vista atletico. Non si è trattato di visite, già svolte come detto in Inghilterra. Poi, dallo Stadium allo ‘Juventus Training Center’: qui il contatto con la squadra. Primi saluti e sorrisi. Uno dei primi ad accogliere l’ultimo arrivato è stato Danilo, capitano e riferimento dello spogliatoio. Nel mentre, la squadra si è allenata in vista del big match contro l’Inter. Carlos Alcaraz però non ha potuto prendere parte all’allentamento guidato da mister Allegri, mancano ancora alcune pratiche burocratiche.