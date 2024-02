Inter-Juve è già bollente, bufera in diretta sull’arbitro: “Non è normale”

A due giorni da Inter-Juventus tra gli argomenti c’è anche quello relativo all’arbitro Maresca e alla questione Orsato

Due giorni a Inter-Juventus, al derby d’Italia che magari non deciderà lo scudetto ma di sicuro sarà fondamentale per il duello tra le due big. Soprattutto se a vincere saranno i nerazzurri, visto che andrebbero a +4 con una partita ancora da recuperare, comunque difficile contro l’Atalanta. Ci sarà qualche defezione soprattutto per Allegri, con la squalifica di Milik ma i rientri molto probabili di Chiesa e Rabiot. Inzaghi, invece, ritroverà Barella e Calhanoglu dopo il turno di stop a Firenze sancito dal Giudice Sportivo.

Sarà una sfida che, in ogni caso, scatenerà delle polemiche. È la sua natura. E sarà per qualcosa che succederà in campo, dopo la partita o magari anche prima. Ad esempio la sfida dialettica lanciata da Allegri, dalle ‘guardie e ladri’ al paragone con Sinner e Djokovic. Non solo, perché ovviamente ad attirare già qualche malumore e mugugno è stata la designazione arbitrale che ha visto Maresca assegnato al big match di San Siro, da tanti sui social non ritenuto all’altezza. La squadra che dirigerà la gara è di quelle esperte, con qualcosa come oltre mille partite in Serie A e centinaia di presenze a livello internazionale. Non basta, ovviamente, per evitare di accendere qualche polemica, anche per l’assenza di Orsato ormai dal 2018 e dalla famosa mancata espulsione a Pjanic.

Pruzzo: “Non è normale che Orsato non arbitri Inter-Juve da 6 anni”

Su ‘Radio Radio’ ne hanno parlato gli opinionisti a partire da Stefano Agresti de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Rocchi ha questi arbitri, non ha mica Collina o Braschi. Quindi va bene Maresca e la critica preventiva è eccessiva. Se dovesse sbagliare lo farebbe in buona fede, poi magari si analizzano e criticano le capacità tecniche. O ci sono le prove che non va bene per l’Inter o la Juve, ma che prima della partita si discuta dell’arbitro è eccessivo. Orsato? Non arbitra Inter-Juve perché prima della partita si direbbe che non va bene. Gli arbitri sono spesso di livello modesto, che sbagliano cose incomprensibili, ma dire che sbaglia contro una squadra o l’altra è solo nella nostra testa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Furio Focolari: “È solo italiana questa cosa della critica preventiva all’arbitro, da nessun’altra parte succede. Se un arbitro sbaglia in maniera importante non lo fa per andare contro una squadra, ma sbaglia e basta”. E poi lo stesso Roberto Pruzzo si chiede il motivo per cui quello che dovrebbe essere il miglior fischietto italiano e tra i migliori al mondo non può essere designato: “Orsato dov’è? Perché non arbitra Inter-Juve da 6 anni? Non è normale…”