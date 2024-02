Il Milan dei francesi batte cassa: rinnovi pesanti all’orizzonte

In casa Milan non c’è solo il mercato in entrata in agenda, ma alcuni top player vorrebbero un rinnovo al rialzo: c’è l’ombra della cessione

I rossoneri non sono stati tra i protagonisti di questa sessione di mercato, iniziata con la ricerca del centrale difensivo e terminata con il rientro di Gabbia e l’arrivo di Terraciano. Nessun fuoco d’artificio da parte della dirigenza, che si è detta fiduciosa riguardo il recupero di Malick Thiaw nelle prossime settimane. Il Milan ha preferito tenere le risorse per il mercato estivo, con Alessandro Buongiorno individuato come il profilo ideale per rinforzare la retroguardia. Intanto, però, c’è anche chi batte cassa.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, diversi top player sono pronti a battere cassa in chiave rinnovo: in particolare, sono i francesi a voler vedere riconosciuto tutto il lavoro svolto fino ad ora per il club. Il primo della lista, numero uno in campo e nella vita, è Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026 e vorrebbe avere un ritocco sostanzioso sul proprio ingaggio dopo aver dimostrato di essere il miglior portiere del campionato italiano e uno dei migliori sul panorama europeo. La presa di posizione del francese, inoltre, acquisisce ancora maggiore forza perché dietro ci sarebbe anche la consapevolezza dell’interesse del Bayern Monaco. Gli altri giocatori da tenere d’occhio sono Olivier Giroud e Theo Hernandez.

Maignan, Theo e Giroud: i tre tenori spaventano il Milan

Non è solamente il portiere ad aspettarsi un rinnovo al rialzo, ma anche Theo Hernandez vorrebbe vedere riconosciuto lo status raggiunto in rossonero: anche l’esterno sarebbe pronto a battere cassa.

Il francese è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa, contraddistinto da una forza dirompente e dalla capacità di spaccare le partite pur partendo da dietro. Anche per lui non mancherebbero i club interessati e, col contratto in scadenza nel 2026, in estate potrebbe già mettere il Milan con le spalle al muro: rinnovo oppure cessione. Infine, ancora tutto da stabilire è il futuro di Olivier Giroud: l’età dell’attaccante francese avanza, ma continua ad essere determinante per la squadra di Pioli. Per restare in rossonero occorre la giusta offerta. Insomma, prima di fare mercato in entrata, il Milan dovrà risolvere le questioni interne.