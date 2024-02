Focus sugli svincolati: da Mata a Diego Costa, i disoccupati di Lusso

Tra i giocatori senza squadra anche Kostas Manolas, ma il greco sarebbe vicino alla firma con il Verona



Si è chiusa, anche se non in tutti i Paesi, una sessione invernale orrenda e poverissimo. Tante le squadre rimaste incomplete, con alcune di queste che adesso potrebbero premere il tasto di emergenza. Ovvero ricorrere al calciomercato degli svincolati, che offre qualche nome interessante e di grande prestigio.

La più stuzzicante, lasciatecelo dire, è quella rappresentata da Diego Costa. Uno dei migliori centravanti al mondo nel triennio 2012/2015, il trentacinquenne brasiliano naturalizzato spagnolo è fermo da qualche settimana dopo che è scaduto il contratto con il Botafogo. Dove ha giocato per appena cinque mesi, realizzandolo solo 3 gol e perdendo un campionato in maniera a dir poco assurda. Bruciato un vantaggio di +14 sulla seconda…

Per Diego Costa si parla di possibile permanenza in Brasile, con trasloco proprio in quel Palmeiras che alla fine si è aggiudicato il titolo. Sul viale del tramonto già da qualche stagione, il classe ’88 ha mantenuto però il fascino del grande bomber. 156 i gol in carriera dell’ex Chelsea e Atletico Madrid che un paio di anni fa Sabatini fu vicino a portare al Bologna. Chissà che non ci abbia provato anche adesso, per la Salernitana…

Restando sul tema disoccupati di (extra) lusso, ce n’è uno che continua ad intrigare: De Gea, incredibilmente ma non troppo ancora libero dopo il non rinnovo col Manchester United.

Un altro ex United a piede libero è Juan Mata, 36 anni il prossimo aprile e fresco di addio al Vissel Kobe. Una sola presenza nella squadra giapponese dove ha militato Iniesta e vincitrice dell’ultima J1 League

Svincolato tuttora è poi El Ghazi, protagonista suo malgrado di una decisione che ha il timbro del politically correct portato agli estremi e, dunque, al ridicolo: a novembre il Mainz lo ha licenziato poiché aveva postato sui social, senza poi fare marcia indietro, un post pro Palestina.

Ancora relativamente giovane, il prossimo 29 maggio compierà 29 anni, l’olandese di origini marocchine potrebbe essere stato marchiato a fuoco da questo episodio, con conseguenze negative per il prosieguo della sua carriera. Nel recente passato c’è stato qualche accostamento alla Lazio, chi ha bisogno di un attaccante polivalente dovrebbe prenderlo subito.

Da Okaka a Benassi, voglia di ritorno in Serie A: Manolas-Verona

Sul mercato degli svincolati troviamo anche degli italiani. Che poi sono i soliti da sei mesi a questa parte. Parliamo dei vari Soriano, Benassi e Stefano Okaka (mesi fa proposto all’Inter e ora vicino alla Sampdoria), tre ancora a caccia di una sistemazione. Preferibilmente in Italia.

A proposito di Italia, sarebbe vicino al ritorno Kostas Manolas, liberatosi a metà gennaio dagli emiri dello Sharjah. Il trentaduenne greco ex Roma e Napoli dovrebbe firmare a breve con il Verona, dopo che aveva respinto il corteggiamento della Salernitana.