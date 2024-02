Disastro dopo la vittoria: sei mesi di squalifica

Arriva ancora una volta una situazione poco edificante dai campi impolverati del calcio giovanile. Episodio grave a margine di una vittoria e maxi squalifica

Molto spesso nelle ultime settimane stiamo assistendo a squalifiche corpose ed episodi decisamente dimenticabili, provenienti da ogni dove. In Italia, soprattutto nelle leghe minori e a margine del calcio giovanile, non mancano circostanze spesso incresciose e che portano a gravi conseguenze.

L’ultima casistica arriva direttamente dal campionato Under 17 fiorentino, a margine della sfida vinta dal Lanciotto Campi contro il Floriagafir Bellariva. Il successo ottenuto in campo cozza tremendamente con i durissimi provvedimenti presi dal giudice sportivo nei confronti di ben 4 tesserati della società.

Fioccano le maxi squalifiche per i giovani ragazzi del Lanciotto Campi, che si sono resi protagonisti di alcuni gesti certamente da evitare e condannare.

Il Lanciotto Campi vince ma incassa le squalifiche: out per sei mesi

Ben quattro i calciatori del Lanciotto Campi fermati dopo la vittoria contro il Floriagafir Bellariva, uno dei per ben sei mesi, come si apprende dal comunicato ufficiale.

Mano molto pesante del Giudice Sportivo che ha emesso i seguenti provvedimenti disciplinari:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/ 3/2024

M.A.S. (LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

Per aver rivolto al D.G. grave frase irriguardosa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/ 7/2024

XXX (LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

A fine gara offendeva il D.G. e di poi gli dava una spinta di media entita’ facendolo indietreggiare di qualche metro e facendolo cadere a terra per la perdita d’equilibrio. Da tale azione il D.G. non riportava alcuna conseguenza.

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

XXX (LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

A fine gara rivolgeva ai calciatori avversari frasi offensive. Ricevuto dal D.G. il provvedimento di espulsione rivolgeva allo stesso frase irriguardosa. Successivamente compiva nei confronti del D.G. grave gesto irriguardoso ed intimidatorio accompagnato da frase offensiva.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

XXX (LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

Per aver offeso il D.G..

XXX (LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)

Per aver offeso il D.G..

A tutto ciò si unisce anche un’ammenda di 80 euro alla società “per contegno offensivo e minaccioso ad opera di propri sostenitori verso il D.G.”.