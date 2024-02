DIRETTA Serie A, Lecce-Fiorentina 1-0: Oudin segna su punizione! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di D’Aversa e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina fa visita al Lecce in Salento nell’anticipo del venerdì che apre la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non stanno attraversando un buon periodo di forma che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Reduci dalle sconfitte contro il Sassuolo in trasferta e l’Inter in casa, inframezzate dal pareggio interno contro l’Udinese e dal ko nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, i viola di Vincenzo Italiano vogliono tornare al successo. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per scavalcare almeno momentaneamente Roma ed Atalanta e riportarsi al quarto posto in classifica. Situazione simile per i giallorossi di Roberto D’Aversa, che puntano a interrompere la striscia di tre sconfitte di fila contro la Lazio, la Juve e il Genoa e tornare a fare punti preziosi nella corsa salvezza. La partita sarà visibile in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. All’andata finì con un pareggio per 2-2, con i pugliesi che rimontarono i gol di Nico Gonzalez e Duncan grazie alle reti di Rafia e Krstovic. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra Lecce e Fiorentina live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Bonaventura, Beltran, Sottil; Nzola. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53 punti; Milan 46; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa e Monza 28; Frosinone 23; Lecce 21; Sassuolo* 19; Udinese, Verona e Cagliari 18; Empoli 17; Salernitana 12.

*una partita in meno