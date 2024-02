D’Aversa lo esalta: “Può arrivare al top”

Lecce vittorioso contro la Fiorentina: le parole del tecnico dei salentini Roberto D’Aversa

Tre punti preziosissimi in ottica salvezza per il Lecce di Roberto D’Aversa, che in una clamorosa rimonta supera la Fiorentina con due reti nei minuti di recupero.

Il tecnico del Lecce ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’, esaltando molti dei suoi ragazzi e il lavoro fatto dalla società.

Partita – “Vittoria meritata, anche oggi prestazione soprattutto nel primo tempo importante. Vittoria di cuore, i ragazzi bravi a crederci fino alla fine spinti da un pubblico fantastico. Quando l’ambiente è compatto si possono raggiungere obiettivi importanti, commentare una sconfitta sarebbe stata dura”.

Giovani – “Vedo lavorare i ragazzi tutti i giorni e ultimamente non hanno raccolto quanto meritato, mi dispiace soprattutto per loro. La gara di stasera ha dimostrato che se ci crediamo siamo capaci di fare tutto. Siamo una squadra giovane, la società crede nei giovani e saranno sicuramente futuri campioni, sta a noi farli crescere nel miglior modo possibile”.

Età – “Da quando alleno sono stato fortunato, credo ci siano giocatori forti e meno forti. Ci sono le categorie, non conta l’età. Dorgu è forte, arriverà ad alti livelli. Ha avuto un calo fisico ed è normale per la sua età, ha giocato anche in nazionale. Il club crede tanto nel settore giovanile e la società penso sia una delle migliori in Italia da questo punto di vista”.

Tifosi – “Credo i tifosi si stiano divertendo, c’è un legame forte tra i tifosi e la squadra. La nostra rabbia quando perdiamo è soprattutto per loro e mi auguro di poter dar loro soddisfazioni importanti. Quando mancano vittorie è chiaro che le certezze possono venir meno, ma le prestazioni sono sempre state importanti. I ragazzi hanno giocato bene a pallone, bisogna essere propositivi, abbiamo sprecato anche tanto. Banda? Ha caratteristiche importanti, è un giocatore con grande potenziale”.