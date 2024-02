Ceccarini infiamma Inter-Juve: “Ronaldo-Iuliano? Ho un rimpianto”

L’arbitro del celebre contatto Ronaldo-Iuliano è tornato a parlare in vista del derby d’Italia di domenica

Faranno certamente discutere le dichiarazioni rilasciate questa mattina dall’ex arbitro Piero Ceccarini. Divenuto famoso per il contatto non ravvisato tra Ronaldo e Iuliano in area bianconera, è tornato per l’ennesima volta a commentare l’episodio che a distanza di 26 anni genera ancora un dibattito molto acceso tra i tifosi di Inter e Juventus.

L’ex direttore di gara livornese, come ribadito anche in altre occasioni, tornando indietro non cambierebbe il suo giudizio: “L’ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l’attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiato fallo in attacco, l’azione non sarebbe ripartita e non ci sarebbero state tante polemiche. Invece mi trovai in mezzo al vortice, per mesi”.

Sul presente, in occasione dell’intervista rilasciata sulle pagine de ‘la Repubblica’, Ceccarini non ha condiviso la scelta di escludere Orsato dalla direzione del derby d’Italia: “Siamo all’assurdo, sono passati sei anni dall’episodio Pjanic-Rafinha e da allora Orsato non ha più arbitrato una partita tra Inter e Juventus. Come si fa? Orsato è uno dei migliori arbitri al mondo, il migliore direttore di gara italiano, possibile che non ci sia modo di affidargli Inter-Juve? Io l’anno dopo nonostante la bufera arbitrai l’Inter in partite importanti. Evidentemente da questo punto di vista siamo addirittura tornati indietro”.

Inter-Juve, Ceccarini contro l’esclusione di Orsato: “Situazione senza senso”

Secondo l’ex arbitro, bisognerebbe intervenire al più presto per far rientrare una situazione che va avanti da tempo e che il calcio italiano non può proprio permettersi.

Per Ceccarini, dunque, bisognerà nuovamente creare le condizioni ambientali per favorire il ritorno di Orsato alla direzione di un big match come Inter-Juventus: “Il governo del sistema arbitrale dovrebbe imporsi con i club e con il pubblico. Dovrebbe anche provare a parlare con lo stesso Orsato per tranquillizzarlo, se ha qualche timore. L’Inter negli ultimi anni l’ha arbitrata, tanto vale allora assegnargli anche le gare con i bianconeri. Sarebbe un bel segnale. Invece continua questa situazione senza senso”.