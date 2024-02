Alcaraz si presenta: “Non mi piace perdere”. Poi nomina CR7

La mezz’ala argentina appena sbarcata alla Juventus: “Ho realizzato un sogno. Ecco il ruolo in cui mi trovo meglio”

Risolti i problemi burocratici, domani Alcaraz potrà svolgere il primo allenamento coi suoi nuovi compagni della Juventus e, in teoria, essere arruolato da Allegri per il big match scudetto contro l’Inter.

“È bellissimo stare qui, ho realizzato un sogno – ha detto l’argentino al sito ufficiale del club bianconero in quella che è la sua prima intervista da calciatore della Juve – So che dovrò impegnarmi molto per centrare gli obiettivi della squadra e quelli individuali. Tanti argentini qui in passato? È un onore. Ammetto di aver visto tante partite della Juve quando c’erano Di Maria, Paredes e Dybala”.

“Ho sempre giocato da mezz’ala, sia a destra che a sinistra: è il ruolo in cui mi trovo meglio – ha sottolineato l’argentino, sbarcato a Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto – Arrivo qui con molta grinta, voglia di vincere e di giocare. Sono un ragazzo molto competitivo, non mi piace perdere. Ai tifosi dico che difenderò con tutte le mie forze questa maglia. Il giocatore che mi ha ispirato di più? Quando giocavo al Racing mi piaceva molto un mio compagno, Zaracho. Ma Cristiano Ronaldo è stata la maggiore aspirazione”.