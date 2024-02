Addio alla Juve già scritto: “Via a fine anno”

Dusan Vlahovic vive un momento di forma straordinario. Intanto arriva un annuncio sul suo futuro alla Juventus: qualcosa potrebbe cambiare in estate

La Juventus ha messo nel mirino il big match di domenica sera in casa dell’Inter. Una gara che vale già una fetta importante di lotta per il titolo. Massimiliano Allegri sta provando a prepararla al meglio e si affiderà soprattutto alla ritrovata verve d Dusan Vlahovic.

In gol da 4 gare consecutive in Serie A il serbo ha messo a referto finora 12 reti in 20 presenze di campionato, confermando una crescita incoraggiante che tanto era mancata nella scorsa stagione. Allegri ora può fare saldamente affidamento sull’impatto del proprio numero 9 che la scorsa estate finì anche al centro di un maxi intreccio di mercato, salvo poi restare ancora a Torino.

Scelta che ad oggi ha premiato visto il livello proposto quest’anno da Vlahovic, che nella prossima sessione di calciomercato potrebbe però finire nuovamente nel mirino di qualche big estera. C’è anche chi è già convinto della possibile cessione.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Vlahovic: “Via a fine anno”

I gol di Dusan Vlahovic non possono di certo passare inosservati agli occhi delle big europee, e non è quindi da escludere che qualcosa in estate possa muoversi in questo senso. Il bomber serbo potrebbe dunque anche lasciare la Juventus.

Ne è sicuro il giornalista Matteo Caronni che nel suo intervento a ‘Juventibus’ è andato netto tra notizia e sensazione su quello che potrebbe essere il destino dell’attaccante della Juventus: “Mettetevi l’anima in pace, Vlahovic a fine anno va via. Non è fatta già per qualcuno ma che la volontà della Juventus è quella di venderlo ve lo metto per iscritto”.

Secondo il collega quindi la volontà del club bianconero è proprio quella di cedere Vlahovic in estate, andando così anche a monetizzare su un investimento che proprio a margine della sessione invernale 2022 fu estremamente importante, e che mai prima di quest’anno aveva ripagato i giusti dividendi in termini di gol e rendimento.