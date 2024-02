Un altro talento per la Juve: assalto di Giuntoli sul gong

Giuntoli lancia l’assalto sul gong del calciomercato: Juventus a caccia di un nuovo, ennesimo talento

Carlos Alcaraz potrebbe non essere l’ultimo arrivo in casa Juventus. Una Juve nuova, ricca di tanti giovani, a cui potrebbe aggiungersi un ultimo tassello.

Il club bianconero infatti è sempre alla ricerca di nuovi giovani talenti. Cristiano Giuntoli sta continuando a sondare il mercato per rafforzare la rosa, acquistando tanti giocatori giovani che potranno prima crescere nella Next Gen e poi, eventualmente, fare il salto in prima squadra. Pedro Felipe è solo l’ultimo di questi colpi. Ed ora Giuntoli avrebbe individuato una delle pedine in Daouda Traore, gioiellino in forza al Nizza.

‘Foot Mercato’ sottolinea come Traore, centrocampista dal profilo moderno, tecnico e fisico, originario del Senegal e nativo di Ivry sur Seine, è molto amato all’interno del club e tra i tifosi del Nizza e ha già partecipato ad alcune amichevoli con la prima squadra. Sul ragazzo però avrebbe appunto messo gli occhi la Juventus. Anzi, la Juve avrebbe già fatto passi concreti, formulando una proposta al Nizza per l’acquisto del classe 2006. La società rossonera avrebbe però chiuso subito le porte ad una possibile partenza del proprio gioiellino, escludendo quindi un possibile addio, almeno nel corso di questo mercato di gennaio.