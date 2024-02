Trasferimento last minute rifiutato: finisce fuori rosa

Ultimi istanti di mercato bollenti, la squadra lo mette fuori rosa dopo il trasferimento rifiutato last minute: cosa è successo

Come al solito, l’ultima giornata di calciomercato ha proposto un tourbillon di operazioni concretizzatesi all’ultimo momento e di voci che invece non si sono tramutate in pratica. Un saliscendi di colpi di scena che vi abbiamo proposto in tempo reale qui su Calciomercato.it.

Ciò che è fatto è fatto, adesso, e per molti giocatori, dirigenti e allenatori la fine della sessione di trattative è un sollievo. Ma per qualcuno, tutto questo porta novità non piacevoli. Un giocatore in particolare ha rifiutato un trasferimento all’ultimo momento e, rimanendo dov’è, per questo finirà fuori lista.

Bari, Aramu non accetta il trasferimento: finisce fuori lista

In Serie B, il Bari ha provato a piazzare ripetutamente Mattia Aramu. Il trequartista, in prestito dal Genoa, è finito da un po’ ai margini della compagine pugliese. Non scende infatti in campo dal 23 dicembre, data del match che i biancorossi hanno disputato contro il Cosenza. Da allora, due panchine e due sfide in cui non è stato convocato.

Proprio al Cosenza era stato in precedenza proposto, oltre che alla Ternana. Trasferimenti da lui rifiutati, così come quello al Catanzaro, idea dell’ultimo momento che non si è concretizzata per il veto del classe 1995. Niente affare con i calabresi, come riportato da ‘Pianetaserieb.com’ e dunque Aramu ufficialmente fuori lista per il resto della stagione con il giocatore che non scenderà più in campo