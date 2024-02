Sassuolo, ecco il difensore: UFFICIALE Kumbulla dalla Roma

Asse di mercato Sassuolo-Roma con la società neroverde che ha ufficializzato l’arrivo di Kumbulla. Operazione in prestito

Ultimi momenti della sessione invernale di mercato e squadre all’opera nel tentativo di rinforzarsi, al meglio possibile, in vista della seconda parte di stagione. Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo, in prestito con diritto di riscatto, di Kumbulla. Classe 2000, il centrale arriva in prestito dalla Roma ed è pronto a rimettersi in gioco dopo il terribile infortunio avuto lo scorso ventinove aprile contro il Milan.

Acquisto importante per i neroverdi che non stanno attraversando un momento semplicissimo e hanno bisogno di fare punti per evitare brutte sorprese in classifica.