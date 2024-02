Sassuolo, Carnevali rivela: “Arrivata richiesta per Laurentié”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato il calciomercato del club neroverde

È finito il calciomercato invernale con il Sassuolo che è riuscito a chiudere l’operazione Kumbulla e a rinforzare il pacchetto arretrato anche con un giovane di prospettiva come Doig. A dare un giudizio sulle operazioni della società neroverde è l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto su TvPlay.

GIUDIZIO MERCATO SASSUOLO – “Per il giudizio aspetto, dobbiamo vedere quel che succederà sul campo. Siamo soddisfatti perché Kumbulla era la nostra priorità. In difesa abbiamo inserito un giocatore di grande prospettiva come Doig. Sulla carta siamo molto soddisfatti”.

LAURENTIE – “Ci è arrivata una richiesta all’inizio da parte di una società straniera, ma abbiamo bocciato sul nascere qualsiasi idea e questo ha bloccato qualsiasi proposta ulteriore”.

DIONISI – “Siamo consapevoli che è un campionato difficile. Ci sono molte squadre raggruppate in pochi punti. Crediamo assolutamente in Dionisi, è un allenatore che gestisce bene questo gruppo ed è consapevole che la squadra deve dare di più, come tutti noi. Siamo fiduciosi per la prossime gare”.