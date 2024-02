Roma, Baldanzi in campo insieme a Dybala: “Non lo vedo”

La Roma mette le mani su Tommaso Baldanzi, grande colpo di mercato: la verità sulla coesistenza con Dybala

E’ il giorno di Tommaso Baldanzi alla Roma. I giallorossi chiudono il mercato con il botto, con un grande investimento su uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Un rinforzo che potrebbe aiutare molto la squadra di De Rossi nella rincorsa a un piazzamento Champions.

Ci si interroga, a questo punto, sull’eventualità di vederlo schierato insieme a Paulo Dybala in una trequarti tutta fantasia, con la presenza ulteriore di Lorenzo Pellegrini a supportare Romelu Lukaku là davanti. Una eventualità che però secondo Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è da escludere.

Il numero uno del club toscano ha ‘salutato’ il classe 2003 in una intervista a ‘Radio Radio’, spiegando: “C’è grande soddisfazione per un ragazzo di talento che approda in un grande club, come riconoscimento del nostro lavoro, anche se il distacco è doloroso. Ha grandi capacità, anche se non lo vedo insieme a Dybala, per il momento. Ma queste sono cose da allenatori. Come la gestirà dal punto di vista caratteriale? E’ l’ultima cosa che mi preoccupa, chiede sempre la palla con convinzione, non importa chi abbia di fronte o in che stadio sia. Ha grandi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista fisico”.