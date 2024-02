Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’1 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 1 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 1 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata al futuro di Massimiliano Allegri. “AVANTI CON MAX” titola il quotidiano: l’aria è cambiata in casa bianconera ed ora si parla di rinnovo per il tecnico toscano. La Roma prende Baldanzi, in taglio basso ancora focus sul nuovo fenomeno italiano, Jannik Sinner.

La prima pagina del Corriere dello Sport è invece dedicata al volto nuovo della Juve, Carlos Alcaraz. Ufficializzato dal club bianconero il centrocampista argentino, che arriva dal Southampton per un’operazione complessiva di oltre 50 milioni di euro. Bufera Mancini in Arabia Saudita: rischia l’esonero.

Infine, su Tuttosport l’intervista esclusiva a Bremer, sempre più leader difensivo della Juventus di Allegri. Le sue dichiarazioni in vista di Inter-Juve infiammano il Derby d’Italia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’1 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 1 febbraio 2024.

In Spagna, sulle pagine di Marca, si torna a parlare del futuro di Mbappé, sogno del Real Madrid di Florentino Perez. Turno infrasettimanale in Liga ma anche in Premier League: il Liverpool di Klopp travolge il Chelsea anche nel segno del gioiello Bradley.