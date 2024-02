Milan, recupero Bennacer: la situazione

Milan alle prese con il recupero di Ismael Bennacer: la situazione

Tornato anticipatamente dalla Costa d’Avorio vista la prematura eliminazione dalla Coppa d’Africa della sua Algeria, Ismael Bennacer potrebbe rivedersi contro il Frosinone.

Il centrocampista ha saltato la sfida interna contro il Bologna, ma potrebbe rivedersi per la sfida di sabato delle 18 contro i ciociari. Il giocatore avrebbe smaltito totalmente il fastidio agli adduttori accusato con l’Algeria e quest’oggi si è allenato con i compagni a Milanello. Il suo rientro contro i gialloblù appare quindi scontato: una bella notizia in casa Milan.

Difficile che possa partire dall’inizio: Pioli sarebbe orientato nello schierare uno tra Musah e Adli a fianco di Reijnders in mediana. Bennacer partirà quindi dalla panchina, ma per il Milan si tratta di un rientro fondamentale in vista di questa seconda parte di stagione, con i rossoneri che tra 15 giorni saranno impegnati anche in Europa League visto il confronto con il Rennes.