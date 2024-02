Milan, Conte fa impazzire tutti: la scelta sulla panchina

Le ultime sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione: da Antonio Conte a Thiago Motta, passando per Glasner

Il passo falso contro il Bologna ha rappresentato di fatto un punto di non ritorno per il Milan, che adesso deve fare i conti con la realtà . Le 4 vittorie consecutive avevano spinto a coltivare un sogno impossibile, quello dello scudetto, ma il pareggio ha riportato tutti con i piedi per terra e tra i tifosi si è tornati a guardare al futuro. Un futuro che dovrebbe avere una nuova guida tecnica.

Gli ultimi giorni così sono stati quelli dei rumors su Antonio Conte. L’ex Tottenham – non è certo un segreto – è la prima scelta dei tifosi. L’italiano d’altronde è sinonimo di successo e i rossoneri vogliono tornare a vincere il prima possibile.Â

Le conferme su Conte al Milan si stanno rincorrendo, ma dalle parti di via Aldo Rossi nessuna apertura. La notizia, al momento, viene totalmente smentita. Più che normale con una stagione da concludere, magari vincendo l’Europa League. Il Milan così prova ad isolarsi, facendo gruppo, e ritrovandosi a cena, tutti insieme, in un noto hotel di Milano.

Il nome di Conte però continua a riempire le pagine dei giornali ed è sempre più protagonista dei social.  A Casa Milan c’è chi spinge per avere l’italiano in panchina la prossima stagione e non si fa altro che parlare dei contatti continui tra Zlatan Ibrahimovic e Antonio Conte,  ma l’ex Inter e Juve non è visto proprio come il profilo ideale per Gerry Cardinale. Il fattore economico può essere superato, ma Conte nella sua carriera è stato sempre un personaggio ingombrante, non proprio in linea con la visione di RedBird fin qui ammirata. Qualcuno dovrebbe, dunque, fare un passo indietro e non è detto che ciò non accada.

Milan, non solo Conte: il punto sulla panchina

Le possibilità di vedere Stefano Pioli ancora sulla panchina del Milan sono davvero pochissime, anche se nel calcio nulla è impossibile.

Serve chiaramente un miracolo sportivo affinché le strade del Diavolo e del tecnico di Parma non si separino con un anno di anticipo. Si pensa così ad altri profilo, oltre a quello di Antonio Conte, e quello ritenuto più vicino al modo di vedere calcio e di pensare del Milan è sicuramente Thiago Motta. Sullo sfondo ci sono anche i nomi di Farioli e Palladino, che tanto bene stanno facendo con Nizza e Monza, ma attenzione ad Oliver Glasner. Il tedesco non è una prima scelta, ma un profilo da tenere d’occhio, con il quale qualche contatto c’è già stato.