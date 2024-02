Lazio, stop per Kent: affare saltato

Ultimi minuti concitati per la Lazio con l’arrivo di Ryan Kent che non è stato definito: l’affare è saltato

A pochi minuti dalla fine del calciomercato, si è registrata una brusca frenata nella trattativa tra Lazio e Fenerbahce per l’arrivo di Ryan Kent alla corte di Maurizio Sarri.

Quando sembrava mancasse soltanto l’annuncio, ecco il rallentamento che ha portato allo stop della trattativa che a questo punto è saltata. Esterno offensivo, in grado di giocare su entrambe le fasce, il 25enne inglese era stato individuato come possibile rinforzo dalla società biancoceleste.

Problemi economici tra calciatore e club turco , però, sarebbero alla base del rallentamento nella trattativa e considerato il poco tempo a disposizione non c’è stata la possibilità di provare a rimettere l’affare nei giusti binari. Niente acquisto quindi per la Lazio con Kent che per qualche ora è sembrato essere un calciatore biancoceleste: così non è stato con la trattativa sfumata proprio sul rettilineo finale.