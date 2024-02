Juve, ecco il nuovo centrocampista: Carlos Alcaraz è a Torino | VIDEO CM.IT

E’ la settimana Inter-Juventus, il ‘Derby d’Italia, ma è stata anche la settimana degli ultimi colpi di mercato. La Juventus. quasi al termine della sessione invernale di gennaio, ha ufficializzato l’acquisto del suo nuovo centrocampista

Dal Southampton, formazione che milita attualmente in Championship – la Serie B inglese – arriva Carlos Alcaraz. Il giocatore è sbarcato a Torino nella giornata di oggi.

La Juventus ha finalmente il tanto chiacchierato innesto di centrocampo di cui aveva bisogno. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità: Carlos Alcaraz è un nuovo giocatore bianconero, almeno fino al 30 giugno 2024. Arriva in prestito dal Southampton, con diritto di riscatto.

E’ approdato in Inghilterra, tra le file dei ‘Saints’, lo scorso anno. Ha giocato 18 partite in Premier League, con quattro gol e due assist. E’ arrivata poi la retrocessione per i biancorossi, ma l’argentino si è fatto ben apprezzare nei suoi primi mesi oltremanica. In questa stagione ha collezionato 26 presenze, di cui 23 in Championship, 2 in FA Cup e una in Carabao Cup, realizzando quattro reti e tre assistenze. E’ partito nell’XI titolare della compagine inglese in 15 occasioni.

Carlos Jonas Alcaraz Duran, detto ‘Charly’ Alcaraz, è un centrocampista giovane – classe 2002, compirà 22 anni il prossimo 30 novembre – e molto duttile. In carriera ha ricoperto ruoli diversi: predilige il ruolo di mezzala, ma può giocare anche come centrocampista centrale. Ha ottimi tempi di inserimento e vede la porta, può essere quindi impiegato in una posizione più avanzata, in passato ricoperto anche il ruolo di trequartista.

Calciomercato Juventus, è arrivato Carlos Alcaraz: le cifre e i dettagli dell’affare

Carlos Alcaraz è un nuovo giocatore della Juventus, in arrivo dal Southampton. L’argentino è arrivato oggi a Torino, di seguito i dettagli dell’affare tra la ‘Signora’ e i ‘Saints’.

Carlos Alcaraz ha svolto ieri le visite mediche a Londra e in serata è arrivata la fumata bianca per la chiusura dell’affare. Il giocatore argentino classe 2002 è arrivato a Torino alle ore 20.15.

L’accordo è stato definito sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre sono importanti: 3,7 milioni di euro per il prestito, con bonus per un massimo pari a 1,9 milioni in base all’utilizzo del giocatore. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, i bonus che la Juventus verserà nelle casse del Southampton saranno inversamente proporzionali all’utilizzo del calciatore: ossia, più gioca meno verrà pagato. E viceversa. Il senso? La volontà di tutele da parte dei Saints, unita alla necessità di non fare perdere valore di mercato al giocatore. Oltre ai bonus, oneri accessori per 200mila euro.

Al termine del prestito, il riscatto del giocatore è fissato a 49,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Questo corrispettivo potrà essere aumentato al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi. Il giocatore vestirà la maglia numero 26, come annunciato dalla stessa Juventus attraverso i proprio canali social-media ufficiali nella giornata di ieri.