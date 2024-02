“In bilico”: Choc Dybala, affare chiuso e addio Roma

Le ultime di calciomercato Roma aprono a uno scenario a dir poco clamoroso con protagonista l’argentino ex Juventus

La Roma ha piazzato il colpo Baldanzi. All’Empoli andranno circa 15 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Si tratta di un grande colpo in prospettiva, ma già significativo per il presente dei giallorossi di De Rossi, il quale ha spinto molto per l’acquisto per il talento di Poggibonsi.

“Baldanzi mi piace. Fino a qualche settimana fa, lo avrei definito il Dybala dell’Empoli”. A ‘Radio Radio’ Sandro Sabatini ha promosso l’arrivo del classe 2003 nella Capitale. Un arrivo che, a suo dire, potrebbe però essere visto in ottica divorzio proprio con Dybala.

“Il fatto di averlo in casa – evidenza il giornalista di ‘Mediaset’ – può far pensare a un futuro in bilico di Dybala nella Roma. Se Baldanzi conferma quanto fatto vedere, può essere importante come titolare. Malgrado la giovane età, ha già segnato in stadi importanti”. Ultimo quella della Juventus, sabato scorso. Un gol pesante, perché ha impedito alla formazione di Allegri di allungare momentaneamente a +4 sull’Inter, subendo poi il sorpasso dei nerazzurri l’indomani.