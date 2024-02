Esclusione dal campionato UFFICIALE: classifica riscritta, si svincolano tutti

La notizia era nell’aria ma ora ha assunto anche i crismi dell’ufficialità. Il regolamento è inequivocabile: ecco cosa è successo

Da diverse settimane ormai spifferi ed indiscrezioni avevano cominciato a circolare senza soluzione di continuità. Quanto successo nel corso dell’ultimo derby non aveva fatto altro che alimentare dubbi ed incertezze. Da poche ore è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Sebbene la rinuncia di partecipare al derby contro il Piacenza Calcio fosse stato un segnale troppo importante per non essere preso in considerazione, la nota Figc ha contribuito ad ufficializzare il tutto. Le Biancorosse Piacenza, infatti, sono state escluse dal campionato di Eccellenza femminile. Motivazioni contingenti avevano fatto maturare al club piacentino la decisione di non scendere in campo nel derby di campionato in programma la scorsa settimana. Il fatto di aver rinunciato per la quarta volta ad un match di campionato è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Esclusione ufficiale per le Biancorosse Piacenza: classifica riscritta, si svincolano le calciatrici

Citando il comma 3 dell’articolo 53 delle NOIF, la Figc regionale ha dunque disposto l‘esclusione dal campionato di Eccellenza femminile per le Biancorosse Piacenza. Ragion per cui il club piacentino sarà ufficialmente cancellato dal torneo con effetto immediato.

Come evidenziato da Sportpiacenza.it la sentenza pone le premesse per un irreversibile effetto domino. Il club, infatti, non potrà iscriversi al campionato di Eccellenza; o meglio, non con lo stesso nome. Ma c’è di più. A partire da questo momento il club emiliano perderà di fatto tutti i suoi tesserati che dunque si svincoleranno in maniera automatica. Ciò riguarda non solo lo staff tecnico ma anche l’organico delle calciatrici che, a questo punto, sono libere di trovarsi una nuova squadra.

Di seguito il comunicato della Figc regionale: “Sulla base di quanto disposto dal comma 3 dell’art.53 delle NOIF tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa”.