Dalla Turchia agli Stati Uniti: i Paesi dove il calciomercato è ancora aperto

Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato in Italia, ma in alcuni Paesi acquisti e cessioni sono ancora possibili: l’elenco completo

Giù il sipario. Tra colpi sfumati e affare last minute è andata in archivio la sessione invernale di calciomercato in Italia.

La Serie A questa volta non è stata a guardare, anche perché per una volta la ricca Premier ha fatto più da spettatrice che da protagonista. Così la lotta scudetto ha vissuto anche qualche fiammata di mercato con gli arrivi di Buchanan all’Inter e di Djalo e Alcaraz alla Juventus. Dalle 20 di questa sera non c’è più tempo per gli acquisti, ma qualche cessione può ancora andare in porto.

Questo perché, se nei principali campionati europei (dalla Francia all’Inghilterra, dalla Germania alla Spagna e ovviamente all’Italia) il gong è suonato, in alcuni Paesi il calciomercato è ancora aperto. Non – e verrebbe quasi da dire per fortuna – in Arabia Saudita che ha chiuso la finestra invernale il 30 gennaio, ma in alcuni campionati che potrebbero essere la destinazione giusta per chi in Serie A non trova spazio e non ha trovato una sistemazione adeguata.

Calciomercato ancora aperto: ecco dove

È il caso della Turchia, dove si possono fare acquisti fino al 9 febbraio. Tre giorni prima chiuderà il mercato in Austria, mentre in Svizzera ci sarà tempo fino al 15 del mese, come in Croazia e Slovenia.

Un giorno in più in Serbia, mentre in Ucraina la sessione di mercato chiuderà il 12 marzo. Restando in Europa, i paesi nordici hanno aperto oggi i battenti: in Svezia e Finlandia, infatti, il mercato è iniziato il 1° febbraio e chiuderà, rispettivamente, il 28 marzo e il 3 aprile. L’ultima a chiudere sarà l’Islanda dove si potrà fare campagna acquisti fino al 24 aprile.

Lasciando il Vecchio Continente, in MLS il mercato resterà aperto fino al 23 aprile, mentre restano soltanto pochi giorni in Australia (7 febbraio) e Emirati Arabi Uniti (21 febbraio). Si può andare con relativa calma in Brasile: c’è tempo, infatti, fino al 7 marzo. Il 18 febbraio, invece, chiuderà la campagna trasferimenti in Argentina.