Conte si porta al Milan il fedelissimo: ecco il numero 9

Milan, pista Conte per la panchina: il tecnico porta con se un nuovo centravanti, suo fedelissimo

Voci che si susseguono e che continuano ad alimentarsi. Nonostante un ulteriore anno di contratto Stefano Pioli potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Diversi i papabili sostituti e nelle ultime ore si è fatto caldissimo il nome di Antonio Conte.

Il tecnico salentino, senza squadra dopo la negativa esperienza in Premier League alla guida del Tottenham, è pronto ad accettare una nuova sfida e potrebbe ripartire dalla Milano rossonera. Per farlo però avrà bisogno di una squadra plasmata a sua immagine e somiglianza e in particolare adatta a quello che è il modulo per eccellenza di Antonio Conte, che da sempre punta sulla difesa a tre.

Milan, Lukaku con Conte

Oltre che sulla difesa a tre, le squadre di Conte hanno sempre poggiato su un bomber di peso. E a tal proposito, nel sondaggio proposto sul nostro canale Telegram, abbiamo chiesto quale centravanti farebbe più comodo al Milan di Conte.

A tal proposito il giocatore più votato è stato Romelu Lukaku. L’attaccante belga, al momento alla Roma in prestito dal Chelsea, ha disputato sotto la guida di Conte le migliori stagioni della propria carriera, trascinando l’Inter alla vittoria dell’ultimo scudetto nerazzurro. Un acquisto che Conte aveva fortemente voluto e che potrebbe chiedere nuovamente per la sua avventura nella Milano rossonera. Il 32% ha invece votato per Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna piace moltissimo in casa rossonera e il suo nome è stato ripetutamente accostato al Milan. Molto più distaccati invece ci sono altri due profili sempre da tempo sul taccuino della società meneghina. Uno è Jonathan David, votato dal 14% degli utenti, l’altro è Benjamin Sesko, scelto dal 12%. David ha il contratto in scadenza con il Lille nel 2025 ed è un profilo molto allettante per quanto riguarda i costi, anche se ha caratteristiche molto differenti da quelle di Lukaku o Zirkzee, soprattutto a livello fisico. Sesko invece ha un costo del cartellino davvero elevato: per lo sloveno la richiesta sarebbe di oltre 50 milioni di euro.