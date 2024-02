Chiesa e Dimarco, il doppio affare che infiamma Inter-Juventus

Chiesa e Dimarco possono incendiare la vigilia di Inter-Juventus: il doppio affare che anticipa la sfida scudetto

Il mercato si chiude giovedì e i club sono impegnati nelle ultime trattative. Poi per qualche settimana ci sarà solo campo e l’inizio post mercato in Serie A è di quelli bollenti: Inter-Juventus, big match in programma domenica sera.

Una sfida scudetto che si preannuncia infuocata visto la posta in palio e la rivalità tra le due formazioni. Due squadre che potrebbero veder intrecciati i loro destini anche in futuro e qui torna a prendersi la scena il calciomercato. Federico Chiesa e Federico Dimarco potrebbero essere accomunati da qui a qualche mese non soltanto dal nome.

L’attaccante bianconero e l’esterno nerazzurro potrebbero diventare obiettivi di mercato di una delle big d’Europa più in difficoltà in questo momento, in un intreccio che coinvolgerebbe anche Thiago Motta. Questo è quanto scrive ‘elnacional.es’, che racconta della crisi del Barcellona e della soluzione che Deco, il ds blaugrana, avrebbe trovato: affidare il prossimo anno la squadra all’attuale tecnico del Bologna.

Calciomercato, Chiesa e Dimarco via: Inter-Juventus è già iniziata

Inutile dire che Thiago Motta sarebbe entusiasta della possibilità di allenare la squadra catalana e di prendere il posto di Xavi che qualche giorno fa ha annunciato l’addio a fine stagione. Un sì convinto, tanto che – sempre secondo il portale – lo stesso Motta avrebbe già iniziato a pianificare il mercato.

Proprio in questo senso tornano i nomi di Chiesa e Dimarco. Sarebbero proprio i due calciatori di Juventus e Inter i primi obiettivi di mercato del tecnico italo-brasiliano in caso di suo approdo sulla panchina del Barça. Per Chiesa c’è la questione rinnovo da tenere in considerazione con la scadenza 2025 che può spingere ad una cessione nel caso la trattativa non si sbloccasse prima dell’estate.

Discorso diverso per Dimarco che il rinnovo fino al 2027 lo ha firmato da qualche mese e che l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere. Oltre a Chiesa e Dimarco nella lista degli acquisti di Motta c’è anche Joshua Zirkzee, uno dei nomi caldi del mercato estivo.