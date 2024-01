Telefono bollente dopo il blitz a Barcellona: maxi offerta dell’Inter

Il club nerazzurro ha presentato una proposta economicamente molto importante e spera di aggiudicarsi il colpo

Le ultimissime ore di calciomercato vedranno anche l’Inter tra le protagoniste. Nonostante il club nerazzurro abbia già comunicato di aver chiuso i movimenti in entrata con l’acquisto di Tajon Buchanan di inizio gennaio, rimandando alla prossima estate l’arrivo di un nuovo attaccante, starebbe continuando in realtà a lavorare sottotraccia per un colpo di grande prospettiva.

Il profilo nel mirino è quello di Lucas Bergvall, talento accostato ai nerazzurri e non solo nelle ultime settimane. Il calciatore nella giornata di oggi è stato avvistato a Barcellona, come riportato dal diario ‘Sport’. Il club blaugrana, infatti, è uno dei pretendenti sulle tracce del classe 2006 ed ha deciso di sferrare l’assalto definitivo invitando il ragazzo e tutta la sua famiglia in Catalogna. Un blitz che ha ovviamente fatto schizzare in pole il club di Joan Laporta, sebbene l’operazione non sia stata ancora chiusa.

Il Barcellona non ha infatti incassato il sì definitivo da parte di Bergvall al trasferimento. Fino a quel momento, dunque, vi sarà la possibilità per le altre contendenti di tentare un assalto in extremis e convincere il talentuoso centrocampista a non firmare per gli spagnoli. Tra questi, non vengono ad esempio escluse dalla corsa società come Inter, Eintracht Francoforte e Tottenham. Anzi, rispetto ai blaugrana, sembra che questi ultimi avrebbero proposto sia al suo entourage che al Djurgarden – club proprietario del cartellino – un’offerta di gran lunga superiore.

Calciomercato Inter, ultimo assalto per Bergvall

Come aggiunto da ‘Sport’, gli agenti sarebbero stati sommersi nelle ultime ore di chiamate da parte di Inter, Eintracht e Tottenham, i quali starebbero spingendo per stoppare l’operazione con il Barcellona.

Il centrocampista svedese non ha ancora preso una scelta definitiva e questo ha spinto gli avversari dei blaugrana a non darsi ancora per vinti. Una decisione in ogni caso attesa nel giro di poche ore, considerata la presenza del centrocampista svedese in Catalogna. L’Inter, che su Bergvall si era mossa in netto anticipo, spera che con la propria offerta al rialzo possa convincere il ragazzo a preferire il progetto nerazzurro alle altre proposte.