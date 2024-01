Tegola nerazzurra, infortunio UFFICIALE: fuori tre settimane

Gli esami strumentali hanno confermato l’infortunio al polpaccio che terrà fuori il calciatore per le prossime settimane

Brutte notizie per il club nerazzurro dopo l’infortunio rimediato in occasione dell’ultimo turno di campionato. L’esterno, infatti, ha riportato una lesione al polpaccio che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane prima di poter incassare il via libera per tornare ad allenarsi insieme ai compagni.

Una brutta tegola per il Pisa che non potrà dunque fare affidamento su Marco D’Alessandro per i prossimi impegni in calendario. L’esterno, sbarcato in toscana la scorsa estate con la formula del prestito dal Monza, è stato costretto a fermarsi al termine del match perso nell’ultima gara di campionato contro lo Spezia. Un duro colpo per la squadra allenata da Alberto Aquilani che perde un uomo chiave del reparto avanzato, come certificato dall’ottima prestazione dello scorso sabato impreziosita dall’assist per la seconda rete nerazzurra al gol di Bonfanti.

D’Alessandro, che nelle scorse ore ha eseguito regolarmente gli esami strumentali per un fastidio avvertito al polpaccio dopo essere rimasto in campo per tutti i 90 minuti contro lo Spezia, ha riportato ufficialmente un infortunio. Nel referto diffuso dal club, è stata confermata una lesione di primo grado che terrà fuori l’esterno per almeno tre settimane prima di poter riprogrammare con lo staff medico il ritorno in gruppo.

Pisa, ufficiale l’infortunio al polpaccio di Marco D’Alessandro

A causa di questo stop, D’Alessandro si perderà partite molto importanti, in particolare contro Sampdoria e Parma. L’obiettivo per il Pisa è quello di poterlo riavere a disposizione per la gara del 24 febbraio contro il Venezia, quantomeno dalla panchina.

Questo, invece, è stato il bollettino medico ufficiale diffuso dal Pisa sulle condizioni del classe 1991: “Il Pisa Sporting Club informa che a seguito dell’infortunio rimediato sabato scorso in occasione della gara con lo Spezia, il calciatore Marco D’Alessandro è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado del polpaccio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e tra 3 settimane sarà nuovamente rivalutato per programmare il rientro in gruppo”.