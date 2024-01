Serie A, 23a giornata: scelto l’arbitro di Inter-Juventus

C’era attesa per conoscere l’arbitro che dirigerà il tanto atteso match di San Siro, tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri

Sarà Fabio Maresca ad arbitrare Inter-Juventus. La decisione è arrivata: il 42enne della sezione di Napoli sarà assistito da Carbone e Giallatini, con Doveri come IV uomo.

Alla sala Var, invece, troveremo Massimiliano Irrati, che avrà come assistente Di Paolo. Ci sarà, poi, Pairetto per Frosinone-Milan, Piccinini per Napoli-Verona, Guida per Atalanta-Lazio e Marcenaro per Roma-Cagliari.

Serie A, 23a giornata: le designazioni arbitrali

Ecco nello specifico tutte le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata di Serie A, che avrà inizio venerdì con Lecce-Fiorentina e si concluderà lunedì con Roma-Cagliari.

LECCE – FIORENTINA Venerdì 02/02 h.20.45

GIUA

DEL GIOVANE – DI MONTE

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

EMPOLI – GENOA Sabato 03/02 h.15.00

FELICIANI

PRENNA – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

UDINESE – MONZA Sabato 03/02 h.15.00

PRONTERA

DI GIOIA – CIPRESSA

IV: FABBRI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO

FROSINONE – MILAN Sabato 03/02 h.18.00

PAIRETTO

TOLFO – LO CICERO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: SOZZA

BOLOGNA – SASSUOLO Sabato 03/02 h.20.45

SACCHI

MELI – ALASSIO

IV: MONALDI

VAR: LA PENNA

AVAR: MAZZOLENI

TORINO – SALERNITANA h. 12.30

CHIFFI

BRESMES – SCARPA

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

NAPOLI – H. VERONA h. 15.00

PICCININI

CECCONI – RICCI

IV: FOURNEAU

VAR: DI BELLO

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

GUIDA

DE MEO – CAPALDO

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARIANI

INTER – JUVENTUS h. 20.45

MARESCA (foto)

CARBONE – GIALLATINI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO

ROMA – CAGLIARI Lunedì 05/02 h. 20.45

MARCENARO

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO