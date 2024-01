Regolamento Fifa violato: il presidente è nei guai

Il presidente nei guai: avrebbe violato una norma del regolamento Fifa

Una notizia che avrebbe del clamoroso e che rischia di complicare e non poco la posizione del presidente.

Il presidente in questione è Samuel Eto’o, numero uno della federcalcio del Camerun. Eto’o sarebbe finito al centro di una vicenda per violazione delle regole Fifa. Per capire quanto accaduto bisogna però fare un passo indietro. Il Camerun è stato prematuramente eliminato durante la Coppa d’Africa. Fatale la sconfitta per 2-0 contro la Nigeria negli ottavi di finale. Ottavi raggiunti all’ultimo minuto grazie alla vittoria contro il Gambia per 3-2. Una Coppa d’Africa insomma per niente sufficiente quella dei Leoni Indomabili e sul banco degli imputati è finito in primis il ct Rigobert Song, un po’ come già successo a tanti suoi colleghi, prematuramente eliminati dalla competizione continentale.

Camerun, Eto’o potrebbe aver violato il regolamento Fifa

Song, grande amico di Eto’o, è stato però difeso dal presidente della Federazione, che sarebbe al lavoro per prolungare il contratto del tecnico, in scadenza a fine febbraio.

Lo sottolinea ‘Actu Cameroun’, che riferisce come il rinnovo sarebbe estremamente difficile. I risultati ottenuti da Song non convincono e il rinnovo appare complicato. Eto’o però avrebbe tentato una mossa disperata. Dal Camerun sottolineano come avrebbe chiesto aiuto al presidente della Repubblica Paul Biya, affinché il contratto di Song possa essere rinnovato di due anni. Un fatto che, se dimostrato, costituirebbe una grave violazione delle regole Fifa, come riferisce l’emittente francese ‘FootMercato’. Da norma è infatti vietata l’ingerenza politica.

Da capire allora cosa potrebbe rischiare l’ex calciatore, tra le altre, di Barcellona ed Inter. Da valutare come la massima federazione internazionale guidata dal presidente Gianni Infantino possa decidere di agire nei confronti di Eto’o.