Penalizzazione e nuova classifica: c’è la data ufficiale

Ora è ufficiale: c’è la data in cui verrò discusso il futuro del club tra la penalizzazione una classifica che può cambiare in modo drastico

Turno infrasettimanale in Premier League con diverse partite importanti per le varie latitudini della classifica: per quanto riguarda la zona retrocessione si è giocata Fulham Everton, match fondamentale specialmente in ottica Toffees. I ragazzi di Sean Dyche hanno ottenuto un buon punto nonostante il netto successo del Luton sul Brighton abbia lasciato la squadra al terzultimo posto.

Bisognerà lottare per ottenere la permanenza nel massimo campionato inglese: la stagione dell’Everton era iniziata con ben altre aspettative. Il club ha visto stravolgere la propria classifica lo scorso diciassette novembre quando Calvert-Lewin e compagni si sono visti togliere dieci punti. Penalizzazione decisa da una commissione indipendente della Premier League per aver violato, come riportato dal comunicato, le regole di redditività e sostenibilità all’interno della stagione 2021/2022.

L’Everton sostanzialmente ha sforato i parametri di venti milioni di sterline e la commissione ha riscontrato una perdita di 124,5 milioni di sterline superiori alle 105 consentite. Il tutto ha portato, come detto, ad una penalizzazione di dieci punti e questo ha cambiato completamente la situazione dei Toffees. La squadra è passata da ventotto a diciotto punti e da una posizione tranquilla di metà classifica si è ritrovata a dover lottare per la retrocessione.

Un problema soprattutto a livello psicologico considerando il cambio non preventivato di obiettivo: il club ovviamente non è rimasto a guardare e i prossimi giorni saranno determinanti per capire quale futuro attende i ragazzi di Sean Dyche.

Penalizzazione Everton: udienza discussa nei prossimi giorni

Come detto lo scorso diciassette novembre, l’Everton ha vista cambiare in maniera netta la propria classifica a causa della penalizzazione di dieci punti. Il club, nei successivi quattordici giorni, ha presentato ricorso e come riportato da skysports l’udienza d’appello inizierà nella giornata di oggi e andrà avanti fino a venerdì. Giorni importanti per un club che spera di riavere indietro quei punti che permetterebbe alla squadra di avere una posizione di classifica decisamente più tranquilla e non lottare per la permanenza in Premier League.

La decisione definitiva verrà presa, molto probabilmente, entro la metà di febbraio. Calendario alla mano, l’Everton (prima della sentenza) dovrà affrontare Tottenham in casa e il Manchester City in trasferta: impegni piuttosto complicati visto gli obiettivi di Spurs e soprattutto Citizens con i ragazzi di Guardiola in lotta per il titolo.

I Toffees però devono cercare di conquistare più punti possibili in attesa che venga stabilito il futuro di un club la cui Premier League è cambiata in pochissimo tempo. La speranza è quella di avere il verdetto definitivo prima del delicato match con il Crystal Palace in programma il prossimo diciannove febbraio.