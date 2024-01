Nuova penalizzazione UFFICIALE: classifica riscritta, appello decisivo

Con un lungo comunicato diramato sui propri profili ufficiali, il club ha reso noto l’entità della nuova penalizzazione, promettendo un ricorso immediato

Soprattutto negli ultimi dodici mesi le notizie relative a penalizzazioni varie si sono prese letteralmente le luci della ribalta. In Serie A ma non solo. L’ultimo episodio concerne sempre il calcio italiano ma questa volta una categoria minore.

Più nello specifico a farne le spese, questa volta, è stato il nuovo Florida. La compagine laziale, che milita nel Girone G di Serie D, dovrà scontare una nuova penalizzazione. La Sezione Federale del Tribunale Federale, infatti, ha comminato la penalizzazione di un altro punto in classifica da scontare nella stagione attuale. Verdetto che chiaramente peggiora la posizione in classifica dei biancorossi, adesso invischiati in modo ancor più turbinoso nella lotta per non retrocedere.

Alla luce di quanto accaduto, dunque, sono in totale sei i punti di penalizzazione che il Nuova Florida dovrebbe scontare per quanto successo nella stagione 2021/2022. Il condizionale, però, è d’obbligo. Il club capitolino, infatti, nella nota pubblicata sui propri siti ufficiali ha manifestato l’intenzione di portare la vicenda in appello.

Ecco quanto comunicato dal Nuova Florida: “La Società ha giustamente pagato gli errori commessi nella stagione sportiva 2021-2022, e conferma di aver onorato gli accordi presi con coloro che hanno esposto vertenza. La vicenda termina con una condanna di 6 punti da scontare nell’attuale campionato, con la Società che punterà ad ottenere una riduzione a 5 punti. Non ci siamo mai esposti fino a ora con nessun comunicato a riguardo, attendevamo solamente che tutto ciò finisse. Siamo qui a comunicare ai nostri tifosi, alla dirigenza ed in particolar modo ai nostri calciatori che la società ci tiene a mantenere la categoria e lotterà fino all’ultima giornata”.