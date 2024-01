Paratici torna alla ribalta: annuncio UFFICIALE

Il nome di Fabio Paratici torna improvvisamente in auge, al netto della squalifica, attraverso le parole dell’allenatore del Tottenham Ange Postecoglou

È stato un 2023 piuttosto difficile quello vissuto dall’ex Juventus Fabio Paratici, che ha incassato una lunga squalifica di 30 mesi, con la FIFA che però ha accolto il suo ricorso contro l’estensione della stessa sul piano mondiale.

Mansioni limitate quindi per Paratici che ha vissuto la sua ultima collaborazione a Londra con il Tottenham (al netto delle dimissioni), club che intanto è in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Sulla società britannica aleggia ancora l’ombra dell’ex dirigente juventino, e l’ammissione è arrivata dallo stesso allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou, che ha parlato del proprio rapporto con Paratici.

Il dirigente italiano, arrivato agli Spurs nel giugno 2021, ha assistito a diverse partite in questa annata e rimane vicino al presidente del club Daniel Levy.

Calciomercato, Postecoglou conferma ancora i contatti con Fabio Paratici per il Tottenham

Paratici resta quindi presente in casa Tottenham, seppur da dietro le quinte in un ruolo sostanzialmente di “consulenza” come ribadiscono dall’Inghilterra.

Allo ‘Standard Sport’ Postecoglou si è sbilanciato ed ha ammesso: “Non dialogo molto con troppe persone. È così che strutturo la mia vita lavorativa, mantengo queste cose al minimo”. Poi ha aggiunto: “Ovviamente conosco Fabio e ogni tanto ci scambiamo messaggi o telefonate. È un ragazzo intelligente e si vede che ha un grande fiuto per il talento ma per quanto riguarda il funzionamento del club e quello che faccio, non lo so”.

Infine l’allenatore ha aggiunto: “Non solo con Fabio ma con la maggior parte delle persone. Si tratta più di quale sia la priorità in questo momento, questa settimana, e la mia attenzione è sul calcio”. Mirino quindi sul calcio giocato per il tecnico degli Spurs, che però ha ammesso di avere ancora rapporti con Paratici.