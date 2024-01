L’annuncio è improvviso: “Inter anticipata, grande colpo della Juve”

Da Sinner al calciomercato di Inter e Juventus, cosa è stato detto nell’ultima diretta Twitch di Tv Play

Polemiche inutili su Sinner, a Tv Play Fabrizio Biasin prende le difese del tennista italiano fresco di vittoria degli Australian Open: “Vivere a Montecarlo, oltre all’aspetto fiscale, porta grandi vantaggi perché si può allenare con dei colleghi e in strutture ad hoc. Per quanto riguarda le tasse – sottolinea il collega di ‘Libero’ – alla vittoria degli Australian Open, Sinner ha già pagato quelle dei prossimi venti anni”.

Sinner ha rifiutato l’invito a Sanremo fattogli da Amadeus: “Dal tennis al calcio, precisamente al calciomercato. Biasin promuove le big, dall’Inter alla Juventus: “Sono le due che hanno lavorato bene in estate, per cui già stanno lavorando per la prossima stagione. La Juve ha fatto un gran colpo, anticipando l’Inter su Tiago Djalo. I nerazzurri hanno bloccato Taremi e vediamo per Zielinski. In questo momento hanno messo le ‘pezze’ che servivano”.