Inter-Juventus, la verità su Orsato: “Non vuole arbitrare i nerazzurri”

Si avvicina il derby d’Italia tra Inter e Juventus e infiammano le polemiche. Clamorose rivelazioni sulla mancata designazione dell’arbitro Orsato

Quattro giorni al derby d’Italia. Domenica prossima a ‘San Siro’ si sfidano Inter e Juventus in una sfida mai banale, che classifica alla mano assume ancora più importanza. Le due eterne rivali si stanno giocando lo scudetto e lo scontro diretto potrebbe essere decisivo nella corsa al tricolore, sebbene i nerazzurri abbiano ancora una partita da recuperare.

Tra pochi minuti ci sarà la designazione ufficiale dell’arbitro del big match del ‘Meazza’, con il fischietto napoletano Maresca grande favorito. E già infuria la polemica sulla (molto probabile) mancata scelta di Orsato, considerato da molti il miglior arbitro della Serie A. Perché allora il designatore Rocchi non lo prenderà in considerazione? Pesano ancora le decisioni prese in un altro Inter-Juve, quello del 2018, che scatenò mille polemiche che coinvolsero anche il Napoli. Da quel giorno di aprile, per tre anni e mezzo, il direttore di gara di Schio per tre anni e mezzo non ha più incrociato i nerazzurri fino ad un Sampdoria-Inter 2-2. Poi altre tre partite (una sconfitta e due vittorie) di cui una sola a San Siro lo scorso maggio contro l’Atalanta.

Orsato, situazione ribaltata: “Ha chiesto lui di non arbitrare l’Inter”

Sul tema si è acceso un dibattito sulle frequenze di ‘Radio Radio’. Quando è stata sollevata la questione della mancata designazione del miglior arbitro italiano per la partita più importante del campionato, però, è arrivata una rivelazione clamorosa.

Sandro Sabatini ha infatti dichiarato che “è arrivato il momento di dire quello che sappiamo tutti: non è soltanto l’Inter che ha posto un veto, ovviamente un veto non esplicito perché non si può fare, sull’arbitro Orsato. E’ anche lo stesso Orsato che di fronte a tutto quell’esagerato casino per il mancato secondo giallo a Pjanic per il fallo su Rafinha, non vuole dirigere le partite dell’Inter. Fu un errore evidente, anche se era un episodio sul quale il Var non poteva nemmeno intervenire non essendo un fallo da espulsione diretta ma da seconda ammonizione. Orsato vuole fare la sua carriera in santa pace, mi risulta che abbia fatto intuire che non vuole essere designato con l’Inter perché non vuole più casini“.