De Rossi trema: 30 milioni e assalto al fotofinish a Dybala

L’argentino è legato alla Roma da un contratto in scadenza a giugno 2025 in cui sono presenti due clausole: quella per l’estero ammonta a 13 milioni

All’estero, precisamente in Turchia mettono in dubbio la permanenza di Paulo Dybala alla Roma oltre questo mese di gennaio. Tornato al gol contro la Salernitana, l’argentino è legato al club giallorosso fino a giugno 2025. Nel contratto sono presenti due clausole: una valida per l’Italia da 20 milioni e l’altra per l’estero da 13 riattivatasi dal 1° gennaio.

Chi vorrebbe provare a prendere Dybala adesso è il Galatasaray, stando alle informazioni del sito turco ‘Aspor’. Il numero 21 della squadra di De Rossi piace al tecnico Okan e alla dirigenza del ‘Cimbom’, che negli ultimi anni ha comprato spesso nella nostra Serie A. E dalla stessa Roma, con riferimento a Nicolò Zaniolo.

Dybala sarebbe stato individuato come sostituto di Ziyech e più in generale per rinforzare un reparto avanzato già molto forte, la cui ‘stella’ è un certo Mauro Icardi.

In testa alla SuperLig assieme al Fenerbahce di Edin Dzeko, il Galatasaray ha denaro da spendere dopo la cessione di Boey al Bayern Monaco per circa 30 milioni di euro bonus esclusi. Questo può senz’altro gettare in allarme i tifosi della Roma, anche se la società di Istanbul potrebbe avere grosse difficoltà a strappare il sì del calciatore. Non invece a pagare la suddetta clausola.

Dybala-Galatasaray: in Turchia mercato aperto fino al 9 febbraio

Al momento non ci sono segnali pro-addio da parte di Dybala, mentre per un eventuale prolungamento bisognerà quantomeno attendere la nomina del successore di Tiago Pinto.

Vedremo di che portata sarà – se ci sarà davvero – l’assalto al fotofinish del Galatasaray. Il mercato turco chiuderà il 9 febbraio, dunque un tentativo dei campioni di Turchia potrebbe avvenire anche a sessione chiusa per quanto riguarda le operazioni in entrata qui in Italia.