Dal Napoli alla Juventus, 35 milioni e affare last minute

Possibile affare da 35 minuti da chiudersi negli ultimi giorni di mercato: dal Napoli alla Juventus, proposta last minute

Ultimi giorni di mercato, poi giù il sipario e arrivederci all’estate. Giovedì sera scadrà il tempo utile per rinforzare le squadre di Serie A (e non solo) con le ultime ore che saranno frenetiche come al solito.

Non sono da escludere affari last minute con, ad esempio, la Juventus che potrebbe chiudere per un centrocampista in modo da rinforzare la rosa di Allegri per il rush finale della corsa scudetto. Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è anche quello di Orel Mangala, centrocampista belga del Nottingham Forest che nelle scorse settimane è stato accostato anche al Napoli, prima che la società partenopea virasse su Dendoncker in prestito.

Proprio su Mangala arrivano ora delle importanti novità con il centrocampista che potrebbe cambiare maglia negli ultimi giorni di calciomercato.

Calciomercato Juventus e Napoli, 30 milioni per Mangala: accordo tra Lione e Nottingham

Niente Juventus e tantomeno Napoli: a presentare un’offerta ufficiale per Orel Mangala è stato il Lione. La società transalpina è attualmente al terzo posto in Ligue 1 e va alla ricerca di forze fresche per il pacchetto mediano.

Il nome individuato come quello buono è proprio quello di Mangala per il quale i transalpini si sono spinti ad offrire circa 30 milioni di euro. Una cifra di molto superiore a quella spesa dal Forest per acquistarla (10,5 milioni) e che garantirebbe un’entrata molto importante per le casse del club britannico, alle prese con le accuse di violazione del Fair Play Finanzario.

Stando a quanto appreso da CM.IT, tra Lione e Nottingham Forest è stato raggiunto un accordo, con la giornata di domani attesa come quella decisiva per la fumata bianca che consentirebbe a Mangala di traslocare in Ligue 1.