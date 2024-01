Chiusura calciomercato, due giorni a Roma targati Adicosp: il programma

La due giorni di chiusura del mercato invernale si terrà anche all’Hotel Hilton Eur La Lama di Roma, nella kermesse organizzata da ADICOSP

Il calciomercato chiude anche a Roma: torna la due giorni, legata alle battute conclusive della sessione invernale del mercato, organizzata da ADICOSP, Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi. Sarà l’Hotel Hilton Eur La Lama della capitale ad ospitare le due giornate che chiuderanno la finestra di gennaio della campagna trasferimenti.

“Il calciomercato organizzato da ADICOSP a Roma, ha intrapreso sin da subito un percorso di sviluppo, – dichiara il Presidente Alfonso Morrone – inserendo alla chiusura le tematiche più importanti per tutte le figure professionali del calcio, mantenendo e arricchendo la storicità della trattativa nata già negli Anni Cinquanta con il principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia. La chiusura del calciomercato deve essere l’occasione per promuovere, sviluppare, condividere idee, esperienze e progetti come un fosse un vero e proprio hub di innovazione, formazione e cultura non solo del mondo del calcio”.

Così, oltre alle aree del Calciomercato International Transfer Market Rabona Mobile 2023-2024 adibite alle trattative che saranno aperte oggi fino alle 19 e domani dalle 9,30 alle 20, ci saranno appuntamenti importanti in cui gli operatori di mercato affronteranno tematiche legate al calcio: dalla sostenibilità, al diritto sportivo, dall’empowerment femminile al csr e poi ancora data performance, bullismo e disagio giovanile.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco. Ci saranno: Rafaela Pimenta, Pierpaolo Marino, Massimo Taibi, Diego Tavano, Pasquale Foggia e poi ancora l’onorevole Elena Bonetti, Virginia Raggi, Gianmarco Migliorati, Elisabetta Migliorelli e Patrizia Panico.