Bye Bye Milan, a giugno al Liverpool da svincolato

Il Milan è costretto a dire addio all’obiettivo di mercato: il giocatore infatti si prepara a trasferirsi, a parametro zero, al Liverpool

Un pareggio, per due a due, in casa con il Bologna che rischia di aver compromesso la lotta scudetto del Milan: i rossoneri hanno fatto un passo falso (sbagliando due calci di rigore nella stessa partita) e ora la corsa al primo posto, visto anche il cammino dell’Inter, appare decisamente complicata. Il mese di gennaio è stato caratterizzato, a livello di risultati, da diversi alti e bassi mentre sul mercato la società ha rinforzato la rosa a disposizione di Pioli nel miglior modo possibile.

Il reparto principale sul quale intervenire è stato quello difensivo visto la totale emergenza che aveva colpito i rossoneri dopo gli infortuni di Tomori, Kalulu e Thiaw. Parliamo di tre giocatori fondamentali per il sistema di gioco del Milan: sono arrivati Gabbia e Terracciano ma l’intenzione sembrava essere quella di chiudere per un terzo difensore.

Tra i giocatori seguiti con maggiore interesse troviamo anche il nome di Tosin Adarabioyo: il classe 1997, in forza al Fulham, è un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la possibilità di andarsi ad imporre in un club con grandi ambizioni. All’interno di questa stagione ha disputato quindici partite (con un gol realizzato) ed è una risorsa molto importante per la sua squadra.

Adarabioyo ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e il suo futuro sembra essere lontano dal Fulham: come detto il Milan aveva messo gli occhi sul ragazzo ma la società rossonera rischia di doversi arrendere a causa dell’interesse di un top club europeo.

Milan, beffa Premier: Adarabioyo verso il Liverpool

Le prestazioni del difensore hanno attirato l’interesse di diversi club tra cui quello del Liverpool che ha visto da vicino il centrale in occasione della semifinale di Carabao Cup proprio contro il Fulham. Interesse che, come riportato dal Mirror, potrebbe trasformarsi in una vera e propria trattativa. Il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno è sicuramente un punto a favore dei Reds: la società dovrebbe trattare solamente occuparsi dell’ingaggio del giocatore.

Sappiamo benissimo come il Liverpool debba già pensare al futuro considerando anche l’annuncio di Klopp; il tecnico, al termine della stagione, lascerà la panchina dei Reds. Con lui potrebbe salutare anche Matip, difensore con il contratto in scadenza il prossimo trena giugno. Proprio per questo la società inglese vuole farsi trovare pronta e chiudere, il prima possibile, per un nuovo centrale: Tosin Adarabioyo potrebbe essere il profilo ideale con il Milan obbligato a cambiare obiettivo.