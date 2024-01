165 milioni di debiti: il club rischia di sparire

Il club rischia la sparizione, 165 milioni di euro di debiti. Che cosa sta succedendo e tutti gli aggiornamenti

Un debito enorme e un futuro a forte rischio. Il club, storico protagonista in Europa ad inizio millennio, rischia di sparire.

L’allarme lo ha lanciato ‘Sky Sport Deutschland’, che sottolinea come la situazione finanziaria in casa Schalke 04 sia ormai in crisi nera. La società della Ruhr attualmente si trova al 15esimo posto in 2.Bundesliga, la Serie B tedesca ed è in piena lotta per non retrocedere. Qualora questo dovesse accadere, il club non potrebbe ottenere la licenza.

Il motivo? Un debito da 165 milioni di euro. Una crisi finanziaria con cui lo Schalke sta convivendo da tempo e che negli anni ha portato il club a vendere diversi giocatori della propria rosa, in alcuni casi anche a prezzo di saldo. Una situazione nerissima per una formazione che nei primi due decenni del nuovo millennio rappresentava una costante presenza nelle competizioni europee e il principale ostacolo a Bayern Monaco e Borussia Dortmund nella corsa al titolo. E se tutto dovesse andare per il peggio, con la retrocessione, lo Schalke dovrebbe ripartire dagli amatori.