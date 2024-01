Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 30 gennaio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 30 gennaio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Sinner magia”. L’Italia pazza di Jannik. Juve-Inter: un secolo di guardie e ladri. Zirkzee strega il Milan: è nel mirino per l’estate. Maignan: Udine nega la cittadinanza onoraria. De Rossi vince ancora: Roma con vista Champions.

Così apre il Corriere dello Sport: “Festival Sinner”. Da Mattarella al Papa, Jannik conquista tutti. Dybala-Pellegrini: DDR sale. Napoli, resta Ostigard: Salta Nehuen Perez. Fiorentina, assalto a Gudmundsson. Lazio, stop Clarke: Bernardeschi si offre.

L’apertura di Tuttosport: “La Juve le tenta tutte”. Tre giorni per dare ad Allegri un centrocampista offensivo: ma dev’essere a costo… zero. Lautaro e l’Inter già ad alta tensione: “Noi avanti senza parlare degli altri”. “Amico, ma ti rendi conto?”: Sonetto racconta il fenomeno Sinner. Lovato, è Toro: oggi da Juric. Assalto finale a Rafa Mir. Buongiorno che sollievo: non si opera.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 30 gennaio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 30 gennaio 2024.

“El PSG aprieta a Mbappe”, si legge sul quotidiano AS: il Real Madrid non molla il fuoriclasse francese per la prossima estate. Il Barcellona invece in panchina è a caccia del sostituto di Xavi che lascerà a fine stagione: “El sueño es Klopp”, scrive Diario Sport.