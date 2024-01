Lautaro spaventa la Juve sulla scia di Higuain e Immobile: il curioso dato sul record di gol

Lautaro Martinez è pronto a sfidare la Juventus sulla scia di Higuain e Immobile: scopri di più sul curioso dato del record di gol in Serie A

Mancano pochissimi giorni alla super sfida Scudetto tra Inter e Juventus in programma il prossimo 4 febbraio. L’intera attenzione di tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e media sarà sul Derby d’Italia di domenica, che potrebbe regalarci forti emozioni.

I nerazzurri sono tornati in vantaggio di 1 punto, con una partita da recuperare, dopo il successo in casa della Fiorentina per 1-0 e il pareggio della Juventus con l’Empoli per 1-1. La chance di portarsi a +4 (potenziale +7) è ghiottissima e la lotta per la vittoria del campionato potrebbe persino chiudersi a 3 mesi dalla fine delle partite.

Dall’altra parte ci sarà una Juve agguerritissima e desiderosa del controsorpasso. Una vittoria bianconera permetterebbe a Vlahovic e compagni di portarsi a +2 con una partita in più, lo scontro diretto a favore e un potenziale -1 in caso di successo dell’Inter sull’Atalanta nel recupero della 21a giornata. Una condizione di pressione nei confronti della rivale elevatissima, tenendo in considerazione che presto tornerà anche la Champions League.

Lautaro Martinez, caccia al record anche con la Juve: il dato

L’arma in più per Simone Inzaghi è senz’altro Lautaro Martinez, capocannoniere di questa Serie A con 19 reti in altrettante partite giocate. L’argentino ha deciso la Supercoppa Italiana contro il Napoli e anche la sfida con la Fiorentina di domenica scorsa ed è intenzionato a ripetersi anche contro la Juventus.

Il “Toro” sta vivendo una stagione magica ed insegue il record di Gonzalo Higuain e Ciro Immobile di 36 reti in un singolo campionato. Per farcela, però, è chiamato a segnare ancora. Dopo 22 giornate di campionato, infatti, il Pipita aveva segnato 22 gol, mentre il centravanti della Lazio addirittura 25.

Lautaro, che di partite ne ha giocate 19 su 21 (con il recupero, se tutto dovesse andare secondo i piani, saranno 20 su 22), è in scia, ma non può permettersi di fermarsi. L’occasione migliore è proprio far male alla Juventus, come è successo nella partita d’andata con il gol dell’1-1.

I tifosi interisti ripongono su di lui le speranze di chiudere la pratica Scudetto il prima possibile e di portare a casa la tanto agognata seconda stella. I riflettori sono accesi sul derby d’Italia, nella speranza che sappia farci emozionare e intrattenere.