La Fiorentina tra Bonaventura e la Juventus: che cosa sta succedendo

Bonaventura vuole la Juventus, muro della Fiorentina. Dal viola a Pereyra e Bernardeschi, tutti gli aggiornamenti in casa bianconera

La Juventus è tornata assoluta protagonista negli ultimi giorni di calciomercato invernale. Il club bianconero ha accolto oggi Pedro Felipe, difensore brasiliano che sarà aggregato alla Next Gen, ed è alla ricerca di un centrocampista low cost.

Nel frattempo, è definitivamente saltato il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid. Servivano ancora alcune settimane per riatletizzare l’attaccante, fermo da un mese e mezzo per infortunio. L’Atletico non ha voluto aspettare, facendo così saltare l’accordo per il prestito secco dalla Juventus. La dirigenza bianconera cercherà ora una nuova soluzione per il centravanti, che potrebbe diventare anche una carta importante per il centrocampista. Il nome caldo delle ultime ore è quello di Giacomo Bonaventura della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Bonaventura vuole i bianconeri: la posizione della Fiorentina

La Juve ha fatto bussato in casa viola per chiedere l’esperto centrocampista. L’ex Milan vuole i bianconeri e spinge per trasferirsi a Torino, ma la Fiorentina fa muro e non vuole assolutamente privarsi del calciatore a stagione in corso.

Il rientro a Torino di Kean potrebbe diventare un’occasione per Giuntoli e Manna, con un possibile tentativo dei bianconeri per uno scambio di prestito Kean-Bonaventura. Più sullo sfondo, invece, i profili di Pereyra e Bernardeschi. Il primo è valutato 4/5 milioni dall’Udinese per l’addio anticipato a gennaio, il secondo è già stato valutato e “scartato” dalla lista dei possibili rinforzi low cost. Per Samardzic e Koopmeiners, invece, se ne riparlerà direttamente a giugno. Occhi puntati, dunque, sulla pista Bonaventura-Juve.