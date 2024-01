La decisione dell’arbitro fa scattare la maxi rissa: in campo le forze dell’ordine

Finale di partita concitato con la decisione dell’arbitro che fa scattare la rissa al fischio finale: intervengono le forze dell’ordine

Un finale di partita che definire concitato è sicuramente poco. Basta una decisione arbitrale contestata a dare il là alla maxi rissa, con il campo che diventa il palcoscenico per scene da far west più che da un match di calcio.

Siamo nel Gruppo I di Serie D e la sfida è quella tra San Luca e Acireale, partita terminata con il risultato di 1-1 con gli ospiti che hanno trovato il pareggio nei minuti finali grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasformato da Zuppel. Un penalty duramente contestato dai padroni di casa che, non solo al momento della concessione ma anche a fine match, hanno protestato in maniera veemente contro il direttore di gara.

È proprio durante le proteste a fine gare che è nata la miccia che ha scatenato una vera e propria maxi rissa che ha coinvolto calciatori e dirigenti. In particolare, alcuni dirigenti del San Luca hanno iniziato a parlare in maniera concitata con l’arbitro per chiedere spiegazioni sul rigore.

Serie D, maxi rissa dopo il rigore: arrivano le forze dell’ordine

Proprio questo ha fatto scattare la rissa con l’intervento di alcuni calciatori e dirigenti dell’Acireale. Ne è nata una bagarre che ha costretto le forze dell’ordine ad intervenire per provare a riportare la calma sul terreno di gioco.

Un caos durante il quale sono fioccati anche i cartellini rossi: due quelli sventolati a calciatori del San Luca. Ora diventerà decisivo il referto arbitrale per capire quali saranno le sanzioni comminate dal giudice sportivo. Probabile che i protagonisti della rissa finale vengano sanzionati con più di un turno di squalifica.