Barcellona, scelto il dopo Xavi: tifosi al settimo cielo

Xavi, dopo la sconfitta con il Villarreal, ha comunicato il suo addio al termine della stagione. La società ha già individuato il sostituto

Nell’ultima giornata di Liga abbiamo assistito ad un match altamente spettacolare, Barcellona-Villarreal: partita in cui è successo di tutto dal doppio vantaggio ospite alla rimonta blaugrana fino all’incredibile vittoria, per cinque a tre, dei ragazzi di Marcelino che hanno effettuato il sorpasso decisivo nel recupero. Centodue minuti in cui si sono viste tutte le difficoltà di Lewandowski e compagni: squadra senza equilibrio, slegata tra i reparti e che sta vivendo una stagione decisamente negativa.

Sconfitta in Supercoppa, eliminazione dalla Copa del Rey, Liga decisamente compromessa e dove serve un miracolo: resta la sola Champions come possibilità di salvare la stagione: a questo bisogna aggiungere le dimissioni di Xavi. Il tecnico ha annunciato che non sarà più il tecnico del Barcellona nel prossimo campionato. Se da una parte era prevedibile pensare ad un cambio di allenatore dei blaugrana, dall’altra nessuno si immaginava ad una dichiarazione così forte da parte dell’ex centrocampista.

In una situazione del genere con la squadra chiamata a dare risposte importanti sul campo, la società deve iniziare a pensare al prossimo allenatore: vietato sbagliare, il Barcellona ha bisogno di un tecnico che possa iniziare un progetto importante e soprattutto riportare il club a dominare sia in Liga sia a livello internazionale.

Al momento la lista dei candidati per sostituire Xavi è piuttosto ampia e comprende anche Thiago Motta e De Zerbi: entrambi stanno disputando una stagione importante sulle panchine del Bologna e del Brighton e sembrano ormai pronti per il definitivo salto di qualità. Nei pensieri del Barcellona però sembra esserci anche un clamoroso ritorno.

Barcellona, idea Guardiola: Laporta farà un tentativo

Stando a quanto riportato da El Chiringuito, la società ha un sogno molto complicato da realizzare, riportare Guardiola sulla panchina blaugrana dopo più di dieci anni. Quattordici trofei di cui sei europei: questo il palmares del tecnico alla guida del Barcellona. La trattativa però resta complicata per diversi motivi a partire dal fatto che l’allenatore ha un contratto, con il Manchester City, fino al 2025.

A questo bisogna aggiungere come, al momento, il club di Premier League sia un gradino sopra rispetto al Barcellona e abbia (in ottica mercato) una disponibilità maggiore con cui andare a rinforzare la propria squadra. E’ chiaro che il ritorno di Guardiola porterebbe tanto entusiasmo all’interno di un club obbligato, per storia e tradizione, ad essere sempre competitivo.

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato: la missione è praticamente impossibile ma Laporta sembra voler fare un tentativo con Guardiola. Un sogno ma nella vita, a volte, i sogni possono diventare realtà.