Accordo UFFICIALE: risoluzione del contratto con il club bianconero

Prima della fine del mercato, il club bianconero e il calciatore hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto

Nessuna fretta, la possibilità di scegliersi il proprio destino con relativa calma, anche dopo il 1 febbraio e la fine del calciomercato invernale.

C’è probabilmente questo dietro la decisione di rescindere il contratto con il club bianconero e diventare a tutti gli effetti un calciatore disoccupato, in attesa della chiamata da parte di una nuova società. L’ufficialità è arrivata poco fa e serve al club per liberare un posto in rosa e risparmiare uno stipendio e al calciatore per poter avere più tempo a disposizione per trovare una nuova squadra che gli dia fiducia.

È finita oggi l’esperienza di Amine Ghazoini con l’Ascoli: la società marchigiana ha annunciato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del 23enne terzino italo-marocchino. Una decisione arrivata dopo sei mesi vissuti ai margini della squadra, come dimostra lo zero alla voce presenze.

Ascoli, rescissione per Ghazoini

Ecco quindi la risoluzione che consente a Ghazoini di potersi trovare una nuova squadra anche dopo il 1° febbraio, giorno in cui si chiuderà il calciomercato invernale.

Il 23enne, cresciuto nelle giovanili del Frosinone e con un’esperienza nella Primavera del Torino prima del trasferimento all’Ascoli, è reduce dal prestito alla Vis Pesaro nello scorso campionato. In Serie C nella stagione 2022/2023 ha totalizzato 31 apparizioni, realizzando anche un gol. Ora l’italo-marocchino aspetta una nuova opportunità per rimettersi in gioco dopo aver detto addio all’Ascoli.