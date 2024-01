Accordo totale con Conte: fatta per il ritorno in Serie A

Antonio Conte ad un passo dal ritorno in Serie A: ci sarebbe già l’accordo totale con la big per l’arrivo del tecnico salentino il prossimo anno

Riecco: Antonio Conte è pronto a tornare in panchina e farlo alla guida di una big di Serie A. Dopo l’esperienza al Tottenham, il tecnico salentino ha detto no a diverse proposte per rientrare a stagione in corso.

L’obiettivo era quello di completare un anno di relax, per dedicare più tempo alla famiglia e ricaricare le energie. Così ha motivato i no al Napoli con il presidente De Laurentiis che ha più volte proposto all’ex di Juve e Inter di prendere le redini della formazione campione d’Italia. Non sarà azzurro il futuro di Conte che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe comunque però già preso una decisione sul prossimo anno.

A lanciare la bomba sul tecnico è Luca Momblano a ‘TeleLombardia’, raccontando di un accordo già trovato tra la società e l’allenatore.

Calciomercato Milan, accordo con Conte: torna in Serie A

Il Milan riparte da Conte: Luca Momblano ha raccontato di un’intesa totale raggiunta tra la dirigenza rossonera e l’allenatore pugliese. Già nelle scorse settimane si era parlato di un Ibrahimovic pronto a convincere Conte ad accettare a stagione in corso la panchina rossonera, ma gli ultimi risultati hanno contribuito a rinsaldare la panchina di Pioli.

Il tecnico di Parma a fine stagione è destinato all’addio e, stando al giornalista, la scelta per il sostituto sarebbe già stata fatta. Dovrebbe essere Conte a guidare il Milan con proprio Ibrahimovic grande fautore di questa scelta e con il quale l’allenatore avrebbe avuto contatti continui.

Resta da vedere ora se l’indiscrezione sarà confermata e se davvero Conte il prossimo anno sarà sulla panchina rossonera per provare a portare la seconda stella sulla maglia del club lombardo.