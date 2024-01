Tradimento Mourinho e nuovo club: le cifre sono state svelate

Il futuro di Josè Mourinho resta un tema di grandissima attualità dopo il suo addio alla Roma. Il profilo dello Special One torna in auge per una big

Gli ultimi sono stati giorni estremamente caldi per alcuni allenatori di spicco in giro per l’Europa. Nelle scorse settimane l’esonero di Josè Mourinho dalla Roma, con annesso arrivo di Daniele De Rossi, mentre nell’ultimo fine settimana in rapida successione sono arrivati annunci importanti da parte di Klopp e Xavi.

Il tedesco dopo un amore durato 9 anni si prepara a lasciare Liverpool a fine stagione, mentre il tecnico catalano ha raccolto l’ennesima cocente delusione da allenatore del Barcellona, e si prepara alle dimissioni a fine annata. Una serie di terremoti importanti pronti a rimescolare le sorti di alcune panchine estremamente ambite.

Grande attenzione soprattutto su ciò che potrebbe accadere al Camp Nou, dove dopo la Liga vinta lo scorso anno hanno raccolto solamente delusioni in serie nel corso della stagione attuale. Dalla Supercoppa di Spagna alla Copa del Rey, passando per una lotta al titolo in campionato ormai troppo distante: non sono mancati i passi falsi di Xavi e soci.

Appare quindi chiaro come a Barcellona servirà una nuova guida tecnica di alto profilo al termine dell’anno.

Calciomercato, anche Mourinho in quota per il Barcellona: la situazione

Proprio in ottica Barcellona ci sono già finiti alcuni allenatori di alto profilo, tra i quali lo stesso Josè Mourinho, grande rivale ai tempi del Real Madrid.

Quello dello Special One è però solamente uno dei tanti top coach accostati al Barça. In questo senso le quote di ‘Sky Bet’ danno favorito Mikel Arteta dell’Arsenal a 1,5 mentre lo stesso Klopp è quotato a 6,00 e Josè Mourinho è invece pagato a 7,00. Alle spalle del portoghese ex Roma ci sono anche i nomi di Rafa Marquez, ex difensore del Barcellona, e Hansi Flick ex Bayern Monaco e nazionale tedesca.

Il nome più clamoroso sarebbe certamente quello di Mourinho in quanto ex Real Madrid: una figura controversa e spesso in contrasto con l’ambiente catalano che ha peraltro già vissuto diversi anni fa con altre mansioni.